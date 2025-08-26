El conductor y periodista Nicolás Magaldi y su pareja, la modelo e influencer Betiana Wolenberg, celebran la llegada de su segunda hija: Catalina.

En Instagram, Magaldi compartió la primera imagen de la recién nacida junto a un mensaje profundo: “Bienvenida, Cata. Soñamos tanto con vos, que cada intento, cada silencio y cada espera fueron parte de este camino que hoy se convierte en vida”.

El conductor también habló del amor que comparte con Betiana y de su rol como padre: “Con Betu aprendimos que el amor se mide en la fuerza para seguir, en la paciencia de confiar y en la esperanza que nunca se apaga. Bauti nos enseñó lo que significa ser papás, y vos llegás para mostrarnos que el corazón siempre guarda un lugar más para latir más fuerte”.

Catalina, la hija de Nico Magaldi y Betiana Wolenberg: Foto: Instagram @ngmagaldi

“Hoy somos cuatro. Y después de tanto, lo único que queda es agradecer y explotar de felicidad. Porque todo lo que costó, nos trajo hasta acá. Y acá es el lugar más lindo del mundo”, concluyó emocionado.

Una historia de amor, resiliencia y fe

En abril de 2024, durante un viaje a Disney, Nicolás le propuso matrimonio a Betiana: “¡Me dijo que sí! Este va a ser una de las mejores noticias de nuestra vida y por siempre. Gracias infinitas, amor”, escribió por entonces.

La pareja atravesó momentos muy difíciles. En una entrevista con La Nación, Magaldi reveló que en 2021 sufrieron la pérdida de un bebé a causa de un embarazo ectópico, una situación riesgosa que incluso puso en peligro la vida de Betiana.

Nico Magaldi y Betiana Wolenberg: Foto: Instagram @ngmagaldi

Luego de varios intentos y un tratamiento de Fertilización In Vitro (FIV), Betiana volvió a quedar embarazada. En abril de 2025, la pareja compartió una imagen especial tomada en la última punción del tratamiento, donde un arcoíris se proyectaba en la pared.

“No sabíamos que Catalina, nuestra beba arcoíris, ya nos estaba enviando un mensaje”, escribió ella. “Gracias a la vida, a la medicina, a cada lágrima y a cada paso que dimos”, concluyó con gratitud.

Sobre Betiana Wolenberg

Nicolás Magaldi, Bauti y Betiana. Foto: Instagram @nmagaldi

Betiana Wolenberg es modelo, influencer y creadora de contenido sobre moda, maternidad y estilo de vida. En sus redes sociales comparte su día a día, reflexiones y experiencias personales, como su proceso de fertilidad y su rol como madre junto a Magaldi.