El Polaco internado por una infección volvió a ser noticia este jueves luego de que Pilar Smith anunciara que el cantante de cumbia se perdería el viaje de egresados de su hija Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita.

La versión rápidamente se viralizó en redes y no faltaron quienes se burlaron de la supuesta desgracia del músico, lo que lo llevó a salir a aclarar la situación.

QUÉ DIJO EL POLACO

Desde la clínica, El Polaco explicó que padece una infección urinaria y aprovechó el momento para lanzar un nuevo canal de TikTok. “Si Dios quiere mañana o pasado me voy. Estoy mejor, les mando un beso”, dijo en un video que compartió con sus seguidores.

Crédito: Tik Tok

Además, el artista mostró que no está solo: su madre lo acompaña durante la internación. Si su evolución continúa favorable, se espera que en los próximos días pueda viajar a Bariloche y así participar de una de las experiencias más significativas para su hija Sol, quien finaliza la secundaria y se prepara para comenzar una nueva etapa en su vida.