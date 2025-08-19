A Joaquín Furriel no le gusta hablar sobre su vida privada, pero luego de que negara estar en pareja con Julieta Cardinali el actor dio la pista de que su novia era española y Pochi de Gossipeame lo enganchó infraganti.

“Es la morocha que está tomando sol boca abajo”, aclaró la panelista de Puro Show al mostrar una foto de la mujer acostada sobre una reposera en un hotel de Cataratas de Iguazú.

El dato le había llegado por una persona que estaba en el mismo complejo vacacional, por lo que pudo descubrir que se trataba de Marta Campuzano y que se siguen en Instagram.

Marta Campuzano, la nueva novia de Joaquín Furriel.

De hecho, fue la abogada quien compartio postales de sus vacaciones por la triple frontera, aunque no aparecía Furriel.

EL COSTADO ARTÍSTICO DE LA NOVIA DE JOAQUÍN FURRIEL

“Ella es muy linda”, afirmó Pochi.

“Hace artesanías de cerámica de cultura gallega”, agregó Carolina Molinari.