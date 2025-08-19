Rafael Ferro atravesó siete meses sin trabajar en la industria de la actuación y, mientras ejercía su nuevo y temporal rol, recibió el llamado para participar de Quebranto, la serie protagonizada por Tini Stoessel.

El actor dialogó con Fabián Casas en el streaming Picnic Extraterrestre y contó: “Hace poco estuve siete meses sin laburar. El actor vive muchas veces pandemias. Tenés un montón de tiempo y no sabés qué hacer”.

A ello agregó: “La guita va cayendo y en un momento dije: ‘tengo que salir a probar si puedo trabajar de otra cosa’. Me anoté en Uber y empecé”.

Rafael Ferro estará invitado al programa de Juana Viale

RAFAEL FERRO CONTÓ CÓMO RECIBIÓ LA PROPUESTA DE “QUEBRANTO”

“Me quedó grabado cuando me llegó la noticia: ‘che, te eligieron’. Yo estaba haciendo un Retiro-Aeroparque, a punto de dejar a un pasajero, y ahí me enteré de que me querían para ese papel”, recordó sobre el llamado que lo devolvió a la pantalla.

Aunque la charla ocurrió hace casi un año, el fragmento se viralizó en los últimos días a raíz del estreno de la serie en la plataforma digital, generando gran repercusión entre los seguidores del actor. La anécdota dejó en claro la resiliencia de Ferro y la capacidad de reinventarse en un oficio tan inestable como la actuación.