Alberto Cormillot criticó con dureza a las figuras públicas e influencers que promocionan productos para bajar de peso, en especial aquellos que contienen sen, un laxante natural con efectos potencialmente peligrosos para la salud.

Sus declaraciones surgieron luego de que el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires denunciara al influencer Santiago Maratea por publicitar un té que prometía ayudar a “reducir medidas” de forma rápida.

En una entrevista con Puro Show, Cormillot señaló que este tipo de estrategias no son nuevas y que se repiten cíclicamente en el mercado: “En más de 60 años de carrera escuché de todo. Ahora apareció ‘el conjuro’, que consiste en repetirse frases y supuestamente quitar el hambre. Son entretenimientos, pero no soluciones reales”.

Alberto Cormillot en Cuestión de Peso (Foto: captura eltrece)

ALBERTO CORMILLOT ADVIERTE POR LOS “TÉS NATURALES”

El especialista explicó que el sen, ingrediente habitual en muchos de estos tés “naturales”, es una droga con efectos nocivos.

“El sen contiene senósidos, compuestos muy complicados para el organismo. Desde el punto de vista médico, es veneno. Puede causar deshidratación y dañar el intestino, especialmente en niños y personas frágiles. Es un recurso viejo, ligado a laxantes y diuréticos, que no soluciona el problema de fondo”, advirtió.

¿El colágeno hidrolizado funciona? Anna Efetova - stock.adobe.com

Cormillot también cuestionó el argumento de que lo natural siempre es seguro: “La gente cree que todo lo natural es bueno, y no es así. Algo puede ser natural y, al mismo tiempo, muy tóxico. El sen es un claro ejemplo”.

En cuanto a la responsabilidad de quienes promocionan estos productos, el médico fue tajante: “Entiendo que todos necesitan ganarse la vida, pero no se puede poner en riesgo la salud de la gente. Quien debe intervenir es Salud Pública. En Argentina no hay una regulación estricta sobre lo que se puede promover y eso permite que cualquiera publicite cualquier cosa”.