Tico Rodríguez Paz, reconocido periodista argentino, ha fallecido a los 85 años, dejando un legado imborrable en el mundo de la comunicación.

Su partida se produce tras complicaciones de salud, incluyendo neumonía y Alzheimer.

Tico ha sido una figura emblemática en Canal 13, donde su carisma y profesionalismo lo llevaron a ser querido por toda una generación de argentinos.

Roberto Maidana - Monica Cahen D'Anvers - Tico Rodríguez Paz - Domingo Di Nubila y César Mascetti. (Foto: Facebook)

Trayectoria Profesional de Tico Rodríguez Paz

Nacido el 4 de agosto de 1940, Tico inició su carrera en Radio Splendid, abriéndose paso rápidamente en la televisión.

Se destacó en programas icónicos como “Mónica Presenta”, donde compartió pantalla con destacados periodistas como Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti.

Tico Rodríguez Paz. (Foto: Captura TV)

Su estilo particular y su dedicación al periodismo lo convirtieron en una referencia en los medios.

Durante su tiempo en Canal 13, Tico Rodríguez Paz se estableció como uno de los noteros más respetados, realizando reportajes que combinaban la información objetiva con un toque humano, lo que resonaba profundamente con su audiencia.

Reflexiones sobre el Futuro del Periodismo

A lo largo de su carrera, Tico Rodríguez Paz habló sobre la evolución del periodismo en la era digital. “La raíz del periodismo es la misma, lo que cambia es la tecnología”, afirmaba, enfatizando la necesidad de mantener la esencia del buen periodismo.

Sus comentarios sobre los desafíos actuales enfrentados por la televisión reflejan su compromiso con una comunicación socialmente responsable.

Un Último Adiós

El fallecimiento de Tico fue anunciado por su hijo menor, Juan Rodríguez, quien compartió la triste noticia con amigos y familia.

Su antiguo colega, Nicolás Kasanzew, también rindió homenaje en las redes sociales, recordando la amista y el legado que compartieron en el ámbito del periodismo.

El último adiós a Tico Rodríguez Paz se llevará a cabo en el Cementerio de la Chacarita el sábado 9 de agosto a las 14:15 horas, donde familiares, amigos y colegas podrán celebrar su vida y su trayectoria profesional.