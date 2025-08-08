Susana Roccasalvo confirmó el nacimiento de Simón, su primer nieto. Este viernes 8 de agosto, María Belén Soro Roccasalvo, hija de la conductora de Implacables (Canal 9) dio a luz a su primer hijo.

“Estoy feliz”, dijo Susana, que en abril pasado había anunciado que iba a ser abuela por primera vez.

En la emisión del sábado 5 de abril, en vivo, Roccasalvo contó entre lágrimas que su hija estaba embarazada: “¡Voy a ser abuela!”.

Quién es Belén Soro Roccasalvo

Belén Soro Roccasalvo, que en 2019 se desempeñó como panelista en Siempre Show (Ciudad Magazine), es fruto de la relación de Susana con José Luis Soro.

Belén Soro Roccasalvo el día de su casamiento.

La joven se casó en 2023 (lució un vestido de Laurencio Adot) y eligió a su mamá como su madrina de boda.