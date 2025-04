“¿Cómo está la televisión argentina? Puro chimento”, le preguntó Mirtha Legrand a Susana Roccasalvo este sábado en La Noche de Mirtha (eltrece) aunque no se imaginó que esto derivaría en una insólita revelación de la conductora de Implacables.

Roccasalvo no le esquivó al bulto y reconoció que “vivió del chimento” las últimas décadas, pero, a diferencia de los “rumores” que avivan los ciclos de espectáculos de antaño, en los suyos “se investigaban las separaciones y las infidelidades”.

Mirtha Legrand (Foto: captura eltrece)

En ese sentido, Susana planteó que “hoy se hizo más fuerte el escándalo que el chimento, la cosa muy vulgar”. “Las palabrotas que dicen. ¿Viste que no hay control para las palabrotas que dice? ¡Terrible!”, reconoció Mirtha, sobre el bajo nivel de léxico en los medios.

“¿En dónde quedó nuestro querido COMFER?”, se preguntó Susana, sobre el actual ENACOM, que tiene como misión el seguimiento de los medios de comunicación. “Hay como un elogio del mal gusto ahora. Parece que quedás mejor cuando decís una mala palabra. En realidad, la mala palabra es la incapacidad de decir la palabra correcta”, aportó Adrián Ventura.

“Llegó a conductores de noticieros muy prestigiosos con palabras vulgares. Entonces me da lástima porque los veo, los escucho, los conozco. Una trayectoria impecable”, señaló Roccasalvo. “No voy a decir, Chiquita, cómo se llaman, pero son dos noticieros muy importantes en donde la vulgaridad se aplica”, aseguró “La Rocca”.

Susana despertó entonces en Mirtha el deseo de saber quiénes eran los dos periodistas y conductores de noticieros. “¿Con qué letra empiezan sus nombres?”, quiso saber La Chiqui, y Susana le tiró una pista espectacular: “Los dos nombres empiezan con R”.

“Ricardo, Roberto, Raúl, Rodolfo”, comenzó a enumerar Mirtha, que olvidó “Rolando”, pero Susana no dio el brazo a torcer, por lo que la conductora decidió aceptar la derrota: “Qué misteriosa que estás”, acusó. “Mañana domingo me van a llamar y me van a decir...”, aseguró Susana.

Susana Roccasalvo (Foto: captura eltrece)

