Flor Cabrera, exparticipante de Gran Hermano, tuvo que ser operada en el Hospital Fernández por un problema de salud. Tras la operación, habló con firmeza al respecto y se mostró agradecida tanto con Mirtha Legrand como con Laura Ubfal.

“Los días previos a la operación tenía que confiar en que no me iban a sacar todo… Y recién cuando salí del quirófano me enteré de que me habían dejado los dos ovarios”, le contó Flor, que sufre endometriosis, a Teleshow.

Flor Cabrera se mostró agradecida con Laura Ubfal y Mirtha Legrand. Foto: IG | florcabrerastyle

“Ya me habían operado, me habían sacado quistes. Estuve en un tratamiento de salud como un año y medio que me había cortado la menstruación”, contó subrayando que el año pasado comenzó a descompensarse y cuando le hicieron estudios revelaron que tenía un nuevo quiste.

EL AGRADECIMIENTO DE FLOR CABRERA A MIRTHA LEGRAND Y LAURA UBFAL

Flor Cabrera contó que cuando le dijeron que tenía que abonar más de cuatro millones de pesos para operarse, le contó tanto a Laura Ubfal como a Mirtha Legrand y ellas le dieron una mano.

“Le conté todo a Laura Ubfal y ella me dijo: ‘Déjame ver, tengo un montón de contactos, Flor, yo te voy a ayudar’”, reveló. La ayuda llegó y de la mano de Mirtha Legrand.

“Llamó al Hospital Fernández, me dieron un turno y ahí empecé a atenderme. Empecé en noviembre con los estudios y me operaron recién ahora. No me operaban antes porque hay casos más graves, como cáncer de útero, de cuello, de mama… Y es entendible, obvio”, sumó en diálogo con Teleshow.

“Más allá de mi familia y amigos, tengo que agradecer especialmente a Laura Ubfal y a Mirtha Legrand por la gran ayuda y contención que me dieron”.

A pocas horas de la operación, que salió bien, Flor les agradeció a la conductora y a la periodista por su ayuda.

“Volviendo a la vida, me sacaron un quiste de 12 centímetros y ya estoy de vuelta. Más allá de mi familia y amigos, tengo que agradecer especialmente a Laura Ubfal y a Mirtha Legrand por la gran ayuda y contención que me dieron”, cerró.