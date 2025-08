Pía Shaw aseguró en A la Barbarossa que la China Suárez no tendría pensado volver a la Argentina y contó cuáles son los proyectos de pareja que tiene con Mauro Icardi.

“Hasta el momento la China no tiene pensado volver a la Argentina, no hay nada que la ate, que ya no sea lo laboral, lo que pueda hacer a la distancia lo va a hacer”, dijo la panelista sobre la nueva vida de la actriz.

Mauro Icardi y China Suárez desde Turquía. CRÉDITO: Instagram/@mauroicardi

Entonces, la periodista sumó data a la información que dio Karina Iavícoli en Intrusos: “La idea es quedarse con su pareja, realmente formar una familia, apostar a esta relación. Por eso tendrían pensado mudarse, contaba Karina, una nueva casa, que es lo que van a tener”.

RUFINA CABRÉ EMPEZARÍA EL COLEGIO EN TURQUÍA: LOS DETALLES

Karina Iavícoli reveló en Intrusos que Rufina Cabré empezaría el colegio en Turquía: “La hija de Nicolás y de la China Suérez, finalmente se va a quedar en Estambul, el 8 de agosto comienza las clases, que ya está anotada en un colegio de doble escolaridad de allá" .

Los hijos de la China Suárez en Turquía | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

“Amancio y su hermana Magnolia sí van a volver a la Argentina, porque su papá Benjamín Vicuña está acá, la idea serían que estén 15 días con ella allá y 15 días con él acá”, explicó respecto de los hijos más chicos de la China Suárez.

