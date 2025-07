Este jueves, el sitio TMX informó que Terry Gene Bollea, más conocido en todo el mundo como Hulk Hogan, murió por la mañana a los 71 años. Considerado un ícono global de la lucha libre profesional, su fallecimiento ocurrió en su casa de Clearwater, Florida.

Según trascendió, los servicios médicos acudieron de urgencia al domicilio del exluchador tras un llamado por un posible paro cardíaco. Varias patrullas policiales y ambulancias se dirigieron al lugar y trasladaron a Hogan en camilla hasta una unidad de emergencia, aunque en ese momento no se brindaron precisiones sobre su estado.

Horas después, medios estadounidenses confirmaron su muerte, que causó conmoción entre sus seguidores. La sorpresa fue aún mayor porque semanas atrás su esposa, Sky, había desmentido rumores sobre un supuesto coma y aseguró que Hogan tenía un corazón “fuerte”, tras haber atravesado varias cirugías.

REVELARON LAS CAUSAS DE LA MUERTE DE HULK HOGAN, LA LEYENDA DE LA LUCHA LIBRE

TMZ recordó que Hogan había contado públicamente que se encontraba en recuperación de una operación de cuello realizada en mayo. En ese contexto, circularon versiones alarmantes sobre su salud, que su entorno más cercano se encargó de negar.

La última aparición pública de Hogan fue justamente en mayo, durante el lanzamiento de Real American Freestyle, una liga amateur de lucha libre que pensaba debutar el 30 de agosto en Fox Nation. En esa oportunidad, se lo vio animado y comprometido con el proyecto.

En el último tiempo, también se lo vio muy involucrado en la escena política estadounidense, especialmente por su vínculo con Donald Trump. En la Convención Nacional Republicana 2024, celebrada en Milwaukee, fue una de las sorpresas al subir al escenario con su clásica musculosa, gafas oscuras y bandana roja.

MURIÓ HULK HOGAN, EL EX LUCHADOR QUE SE CONVIRTIÓ EN ACTOR Y EN MILITANTE POLÍTICO

Hogan también recordó en Fox News que su decisión de apoyar públicamente a Trump se consolidó tras el intento de asesinato contra el expresidente: “Cuando lo vi levantarse con el puño en alto, con sangre en la cara, entendí que eso es lo que necesita Estados Unidos: un guerrero, un líder”.

Uno de los momentos más recordados en la carrera de Hulk Hogan fue su giro de héroe a villano en 1996, cuando se unió a la WCW como “Hollywood Hogan” y lideró el grupo New World Order (NWO).

Este cambio redefinió la narrativa de la lucha libre de EE.UU. (“wrestling”) y elevó aún más la popularidad del deporte. Su legado fue reconocido en 2005 con su ingreso al Salón de la Fama de la WWE, aunque fue expulsado en 2015 tras la filtración de un video con comentarios racistas.

Hulk Hogan con Sylvester Stallone y Mr. T (Foto: Facebook Hulk Hogan)

Años más tarde, y tras recibir una indemnización millonaria, fue reincorporado en 2020 como parte del NWO. Más allá del ring, Hogan debutó en el cine con Rocky III (1982) y protagonizó películas como Suburban Commando, Mr. Nanny y No Holds Barred. También encabezó su reality show familiar, Hogan Knows Best, entre 2005 y 2007, junto a su entonces esposa Linda y sus hijos.

