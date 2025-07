En 2021, Jorge Rial se fue de Intrusos, pero los explosivos escándalos en el mundo del espectáculo lo siguen entreteniendo.

La notera de su ex programa de América le preguntó a Rial por la inesperada guerra entre Susana Giménez y Graciela Alfano, que corrió del foco el conflicto de Wanda Nara con la China Suárez y Mauro Icardi, y sorprendió con su opinión.

“Volvió el Intrusos histórico”, dijo el conductor luego de que Susana estallara contra Alfano.

Sin embargo, cuando la cronista le preguntó por el Wanda Gate, Rial reveló el insólito motivo por el que empezó a bancar a la China.

EL INSÓLITO MOTIVO POR EL CUAL JORGE RIAL BANCA A LA CHINA SUÁREZ

“Ya está Wanda. Con ella me perdí. Estoy totalmente perdido. No sé dónde anda Wanda. Me cae bien la China también”, dijo el conductor, impactando a la notera por su comentario buena onda hacia Eugenia, quien, desde la separación de Pampita y Benjamín Vicuña, y la de Nara e Icardi no dejó de recibir hate en redes.

“No sé si soy team China, pero le pegan todos. Así que voy a ponerme del lado de la China. La verdad, no entiendo nada. Estoy perdido”, concluyó Rial, cansado del Wanda Gate.

