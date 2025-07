Fiel a su estilo y sin evitar ninguna pregunta, Wanda Nara enfrentó a los medios en el aeropuerto antes de su vuelo a España, donde se encontrará con L-Gante, quien está de gira por aquel país.

Este fin de semana, en su cuenta de Instagram, L-Gante subió un video donde se lo ve actuando ante una multitud en Asturias. En el texto, el músico anticipa el próximo destino de la gira: Málaga.

Wanda comentó el posteo: “Pegale suave turrito que orgullo 🙌 te❤️“.

Captura: Instagram @lgante_keloke

Qué dijeron los fans del encuentro de Wanda y L-Gante

Al leer el comentario de Wanda, los fans también dijeron lo suyo: “VUELVAN HERMOSA PAREJA”, escribió un usuario.

“Vuelvan se los veía tan felices juntos ❤️“, agregó otra cuenta. ”Vuelvan agarrate un avión ya andate junto a él", insistió otra.

Instagram @@wanda_nara

Instagram @@wanda_nara

Wanda Nara vs. la China Suárez: los botines de Icardi y los looks copiados

Consultada sobre la polémica por las iniciales de los hijos de la China Suárez en los botines de Icardi, Wanda fue tajante:“No tengo idea, habrá que preguntarle a él. Será su manera de dar amor. Yo no me pongo los nombres de mis hijos en los zapatos, hago otras cosas por ellos”, disparó.

Mauro Icardi mostró sus nuevos botines | Créditos: Instagram @mauroicardi

Sobre los rumores de que la China le copia los looks, Wanda respondió con ironía:“Está bueno que se inspiren en mí, habla bien de mi trabajo. Yo soy un poco más rellenita, no creo que me use la ropa, pero los bolsos son vintage, muy deseados. Hay un expediente con todo eso”.

Críticas a la Justicia y al accionar de Icardi

Wanda también se refirió a la situación legal que enfrenta con Icardi, y aseguró que la Justicia no le permite hablar en profundidad sobre la situación de sus hijas.

“Tengo todo planificado con tiempo. Ojalá la Justicia actúe como lo haría con cualquier ciudadano. Si no pagás la cuota alimentaria, no podés salir del país. Pero con él no pasa, y ya van diez meses”, sentenció.

Romance con Ayrton Costa: desmentida total

La mediática negó rotundamente cualquier vínculo amoroso con el jugador Ayrton Costa.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juariu) Por: Fabiana Lopez

“Nos cruzamos en un evento, pero no pasó nada. Si puedo elegir, no volvería a salir con un futbolista”, afirmó.

Su viaje a España y el saludo de L-Gante

Antes de abordar su vuelo, Wanda contó que el primero en saludarla por el Día del Amigo fue L-Gante, con quien viajó para encontrarse en Europa.

L-Gante en Valencia. Foto: @lgante_keloke

“L-Gante fue el primero que me saludó por el Día del Amigo, y ahora estoy yendo a verlo”, cerró, antes de tomar el vuelo rumbo a Madrid.