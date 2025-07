En las últimas horas, trascendió un fuerte conflicto entre Diego Simeone y Rodrigo De Paul que no solo sacudió al vestuario del Atlético de Madrid, sino que también tendría consecuencias directas en la vida de Tini Stoessel.

Según reveló el periodista español Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el vínculo entre el futbolista y el DT argentino estaría completamente quebrado.

“Rodrigo De Paul quería seguir en el Atlético, pero le dijo al Cholo Simeone: ‘Vos me traicionaste. Me prometiste una renovación por tres o cuatro años y no cumpliste’”, relató Antolín. “Esta temporada fue la mejor de De Paul en el club, pero el desastre en el Mundial de Clubes y las necesidades económicas del Atlético lo empujaron a la salida”.

¿Qué perfume usa Rodrigo de Paul? Foto: IG |rodridepaul

LA SALIDA DE RODRIGO DE PAUL DE ATLÉTICO MADRID

El periodista fue más allá y contó que, al verse afuera del club, De Paul habría llamado a Lionel Messi para gestionar su llegada al Inter de Miami, con un motivo claro: estar cerca de Tini Stoessel.

“Rodrigo está dispuesto a bajar su nivel de competencia por Tini. Compró una casa de seis millones de euros en Miami pensando en un futuro juntos, incluso después de casarse con ella. Y de repente, todo se desmorona”, agregó.

Según Antolín, Diego Simeone no solo le cerró la puerta a la continuidad de De Paul, sino que tampoco lo apoyó cuando intentó quedarse: “Rodrigo veía que, si se quedaba, iba a estar sin jugar, casi amenazado. Desde el palco o desde su casa”, explicó. “Italia o Turquía están descartados porque no puede tener allí una vida en pareja con Tini. Miami es perfecto para eso”.