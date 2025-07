En medio de nuevas tensiones familiares, se conoció por qué la China Suárez no reaccionó públicamente contra Nicolás Cabré como lo hizo en su momento con Benjamín Vicuña, a pesar de que el actor tomó una decisión similar respecto a su hija en común.

Según revelaron en el programa Intrusos, Cabré habría enviado una carta documento al domicilio de la actriz en Capital Federal para revocarle, mediante un escribano, el permiso permanente de viaje que tenía con la menor.

“Nicolás habría enviado la carta documento al departamento de capital de la China para revocarle mediante un escribano el permiso permanente que tenía con su hija en común”, dijo Marcela Tauro.

Nicolás Cabré. Crédito: Instagram/@nicolascabre

La información fue confirmada por Yanina Latorre en Sálvese Quién Pueda, quien detalló que la medida fue formal y contundente: “Yo tengo la misma data que Tauro, me dicen que Cabré le revocó el permiso para viajar con su hija, con él no se hace tanto la viva como con Vicuña porque él tiene otro carácter”.

Este comentario dejó en claro que la diferencia en el perfil y la personalidad de Cabré podría haber sido determinante para que la ex Casi Ángeles optara por no exponer públicamente el conflicto, como sí lo hizo con su expareja chileno.

GRACIELA ALFANO REVELÓ UN FUERTE DATO SOBRE BENJAMÍN VICUÑA TRAS EL ESCÁNDALO CON LA CHINA SUÁREZ

Graciela Alfanohabló enPuro Showsobreel enfrentamiento de la China Suárez con Benjamín Vicuña antes de su viaje a Turquía con Mauro Icardi y sorprendió al revelar un dato de la vida privada del actor.

“Yo voy al mismo gimansio que Vicuña, él va después de mí, yo voy muy temprano y lo estaban esperando por todo este tema... y el personal trainer de él dijo ‘parece que hoy no llega’”, contó la exvedette al programa de eltrece.

Respecto de las declaraciones de la actriz en contra del padre de sus hijos menores, Graciela bancó a Eugenia: “A mí cuando me jugás sucio no tengo piedad porque el otro no la tiene, cada uno actúa como quiere”.

