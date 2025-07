Luego de 18 años de amor y tras sortear algunas crisis, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación en Instagram con un contundente comunicado, en el que informaron que sus caminos se bifurcan sin la presencia de terceros en discordia.

Sin embargo, la expareja no pude evitar que los rumores de engaños sonaran en los medios y en las redes sociales.

En ese marco, Martín Salwe habló con un allegado a los artistas y reprodujo su palabra en Pasó en América, sin revelar el nombre de su cercana fuente.

¿HUBO TERCEROS EN LA SEPARACIÓN DE NICO VÁZQUEZ Y GIMENA ACCARDI?

“Me escribe alguien del riñón más íntimo de Nico Vázquez y de Gimena Accardi, y me dice ‘Nico no está con nadie, no estuvo con nadie. No se separó porque está con otra’”, contó el panelista de América.

Luego, aseguró: “Esta persona es de la mesa chica. Si hay tres sillas, está ahí”.

A su lado, Ailén Bechara acotó: “Un mejor amigo, obvio, que va a decir eso”.

Intrigada, Sabrina Rojas se acercó al celular de Martín Salwe para ver qué tan confiable podía ser la fuente. Con el nombre en su poder, la conductora apuntó: “Sí, los conoce muy íntimamente”.

