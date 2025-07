El martes por la noche, Mercedes Oviedo terminó la función de Rocky y habló con Puro Show del rumor amoroso que la vinculó con Nicolás Vázquez.

La actriz, escoltada por el protagonista de la obra y por Dai Fernández, negó por completo tener un vínculo sentimental con Nico, recientemente separado de Gimena Accardi, tras 18 años de amor.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

“Nunca es cómodo cuando dicen algo que no es. Yo tengo un perfil muy bajo, trabajo hace muchos años y no hablo nunca de mi vida. Y esto no está bueno”, dijo Mercedes, seria, ante el micrófono de eltrece.

Sobre los efectos personales que pudo ocasionarle la versión, Oviedo comentó: “Me acabo de enterar. No sé qué va a pasar cuando salga. Nico está pasando un momento muy difícil y hay que respetarlo. También la conozco a Gimena, y para mí también es incómodo”.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

QUÉ DIJERON NICO VÁZQUEZ Y MERCEDES OVIEDO DEL VIDEO QUE LOS VINCULÓ SENTIMENTALMENTE

Cuando el notero le preguntó a Mercedes si iba a darle algún tipo de explicaciones a Gimena Accardi, Nico tomó la palabra.

“No, chicos. Ustedes hablan del video en el que estamos en la fiesta, festejando el éxito. Bailé con todo el elenco, con los pibes y con las pibas”, expuso el actor.

Y Oviedo continuó: “Ustedes son los que más conocen cómo es él. Es súper carismático, es súper cariñoso. Él es así con todo el mundo. No bailó así solo conmigo”.

“Te abraza, te dice cosas lindas. Es una buena persona y súper atento”, concluyó Mercedes, despegándose por completo de la versión amorosa con Nicolás Vázquez.

MERCEDES OVIEDO MANTIENE SU VIDA LEJOS DE LOS MEDIOS

En 2020, Mercedes Oviedo dio a luz a Vicente, fruto de su amor con el DJ Mauricio Waddle.

La actriz fue pareja de Gonzalo Heredia. En 2009, los actores le pusieron fin a su historia de amor.

En sus años de carrera, Mercedes cultivó el bajo perfil hasta el 8 de julio de 2025, que salió a desmentir categóricamente tener un affaire con su compañero de teatro Nicolás Vázquez.