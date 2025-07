Durante su regreso a los escenarios en el Granca Live Fest, celebrado en el Estadio de Gran Canaria, Enrique Iglesias protagonizó un momento incómodo junto a Emilia Mernes que no pasó desapercibido en redes sociales.

El cantante español, de 50 años, invitó a la artista argentina, de 28, a interpretar juntos el clásico “Héroe”, pero en medio de la presentación, Iglesias intentó besar a Emilia en la mejilla, un gesto que, según se observa en los videos del público, incomodó visiblemente a la cantante.

Emilia Mernes se alejó rápidamente con una sonrisa forzada, lo que generó una ola de comentarios negativos hacia el intérprete de “Bailando”.

Usuarios de X (ex Twitter) expresaron su malestar: “Ella estaba claramente incómoda”, “Él es un desubicado”, y “Esto no debería pasar, es por su integridad, no por su pareja”, fueron algunos de los mensajes que se viralizaron.

Crédito: Instagram/@enriqueiglesias

LA PALABRA DE EMILIA MERNES

A pesar del revuelo, tanto Emilia como Enrique compartieron el show en sus redes con mensajes positivos. “Gracias de corazón Enrique Iglesias por invitarme a compartir este momento tan increíble”, escribió la cantante argentina en Instagram.