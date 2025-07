En medio de un mano a mano que tuvo con Pampito para Puro Show (el programa que se transmite por eltrece y que también tiene a Matías Vázquez como conductor), Moria Casán reveló cómo logró que un millonario le llene la cartera de dinero.

Todo comenzó cuando el presentador fue al hueso con su pregunta: “¿Usaste tu belleza para conseguir cosas?”, indagó. A lo que la One se sinceró: “Sí, siempre se usa la belleza para conseguir cosas, obvio. Pero lo bueno es la cabeza, más que la belleza. Lo bueno no es abrirse de piernas”.

“Tengo una anécdota con un venezolano que estaba muerto por mí. Me preguntó ‘¿que és lo que más te gusta a ti?’, y le digo un champagne. Después le digo ‘a mí me gustan todos los perfumes que no están en las góndolas de free shop. Entonces me gustaría un perfume que es carísimo. Entonces digo, ‘bueno, como no me lo podés comprar, me imagino que esa plata me la vas a tirar en mi cartera’”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, con su característico humor: “Me empezó a tirar guita en la cartera. En cinco minutos lo desplumé. Entonces me tiraba guita, una cantidad de guita bien importante, que no lo queríamos contar en ese momento. El venezolano tenía un reloj muy, muy costoso. Y dije ‘uy, me imagino que me lo vas a regalar’. Y me lo da. Eran como 50 lucas, dólar. Él estaba medio en pedo”.

PICANTÍSIMO COMENTARIO DE MORIA CASÁN CONTRA PAMPITA Y SUSANA GIMÉNEZ QUE SORPRENDIÓ A TODOS

Luego de haberse convertido en el centro de todos los comentarios en las redes y distintos medios tras conocerse que está atravesando una fuerta crisis con su esposo, Roberto García Moritán (con quien tiene a su hija, Ana), Carolina “Pampita” Ardohain habría elegido el living de Susana Giménez para romper el silencio sobre su presente sentimental. Y sin estar ajena a estos rumores, Moria Casán fue letal con su opinión.

“Según #ALaTarde, Pampita rompe el silencio este domingo con Susana Giménez”, fue el tweet que publicó la cuenta @MundoFamososOk”, se pudo leer en X (antes Twitter) dando a entender que la top podría ser la próxima figura invitada de la diva.

Alertada sobre esto, La One fue al hueso con su comentario: “Dos mononeuronales, ¿se entenderán? Jaja”, respondió (en septiembre de 2024), generando todo tipo de repercusiones entre sus seguidores con sus picantes palabras.

