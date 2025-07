Al igual que lo hicieron en los últimos meses otras ex Gran Hermano como Catalina Gorostidi y Agostina Spinelli, ahora Jenifer Lauría (32) cambió las cámaras del reality por las de un fotógrafo y decidió aceptar la propuesta de DivasPlay para mostrarse tal cuál es en esa plataforma para adultos.

Jenifer, que se hizo muy conocida en el reality por su relación de pareja con el futbolista Ricardo Centurión, y más tarde por sus tórridas escenas con Giuliano “Nano” Vaschetto en la casa de la más reciente edición de Gran Hermano.

De esta manera, la ex empleada del Sindicato de Camioneros que dejó años de trabajo para ingresar a la “casa más famosa”, ya dio su primer paso en el negocio del entretenimiento, donde va a generar material para adultos.

“Mi paso por la televisión me expuso mucho, pero también me abrió puertas. DivasPlay es una de esas oportunidades que decidí aprovechar con total libertad”, dijo Jenifer. “Después de todo lo que viví públicamente, sentí que era el momento de tomar las riendas de mi propia imagen”, agregó.

Respecto al material que genera para la plataforma, Jenifer señaló que: “No me interesa encajar en lo que se espera. Quiero mostrarme tal cual soy, y esta plataforma me permite hacerlo sin intermediarios”.

Además, Jenifer remarcó que su participación en DivasPlay está en línea con una nueva forma de priorizarse: “Estoy empezando una etapa en la que priorizo lo que me hace bien. Ser parte de DivasPlay es una forma de apostar por mí misma. Me gusta que acá no se juzga. Cada mujer decide qué contar, cómo mostrarse y qué camino quiere recorrer”, dijo.

