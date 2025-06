Luego de todas las horas de tensión que se vivió en el Chateau Libertador, donde finalmente Mauro Icardi pudo retirar a las hijas que tuvo con Wanda Nara, Ana Rosenfeld dio detalles del escándalo y no dudó en compartir su malestar con las panelistas de Infama.

“Yo no puedo sumar absolutamente nada diferente a todo lo que la prensa viene hablando desde el día viernes a la fecha. O sea que, lamentablemente soy, como digo siempre, la ‘no nota’. No puedo agregarles nada. Ustedes ya saben todo, saben lo que pasó el viernes y las condiciones emocionales que se vivieron” comenzó diciendo la letrada en el ciclo que conduce Marcela Tauro por América.

“Siempre traté de estar con Wanda y con Elba Marcovecchio (abogada de Mauro) buscando la mejor manera para que las nenas vayan con el papá sin ningún tipo de obstáculo. Wanda colaboró en todo momento”, agregó.

Foto: Captura (América)

Tras escucharla, Karina Iavícoli dio más información sobre la versión de que Eugenia “la China” Suárez habría estado con su pareja y las niñas (pese a que el pedido de ellas habría sido estar a solas con Icardi): “Sé que la China pasó 40 minutos a buscar unas cosas, a saludarlo a Icardi porque no lo había visto el día del viernes que se armó todo ese lío y se fue”.

“Tengo entendido que no fue así”, interrumpió la letrada, al mismo tiempo que Laura Ubfal aseguraba que la actriz y cantante habría estado muchas más horas con ellos.

Y la entrevistada cerró, visiblemente molesta: “No les voy a contar absolutamente nada porque veo que hay dos bandos. Veo que manejan informaciones contradictorias. Cuando la información no es la que yo sé, me tengo que abstener porque no voy a generar conflicto mediático”.

CÓMO FUERON LAS PRIMERAS HORAS DE MAURO ICARDI CON SUS HIJAS TRAS EL ESCÁNDALO

Con la alegría de haber podido retirar a sus hijas del Chateau Libertador tras el escándalo con Wanda Nara y las 10 horas de tensión que se vivió en el lugar, se conoció como fueron las primeras horas de Mauro Icardi con sus niñas.

El encargado de dar a conocer los detalles fue Gustavo Méndez a través de un video que subió a sus redes sociales: “Las nenas están felices, están chochas. Se subieron a la camioneta del padre ayer y estaban felices de pasar unos días con él”, relató el periodista.

“Llegaron a la casa de los sueños en Nordelta y encontraron sus cuartos repletos de regalos. Son los regalos que le trajo Mauro Icardi de los viajes que hizo. Recordemos que fue, primero a Miami y después fue a Turquía y a Milán”, agregó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Y cerró, contundente: “O sea, la están pasando muy bien, están felices. Por otro lado, la China Suárez e stá en su departamento. Hoy fue a ver a Rufina (fruto de su relación con Nicolás Cabré), a jugar al hockey, a Pilar. Así que bueno, por suerte, las nenas están bien, que lo más importante, están contentas, están felices y están disfrutando de su papá, Mauro Icardi”.