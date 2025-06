El conflicto que vivió la China Suárez con su perra, Sakura la semana pasada, sigue generando repercusiones.

El animal se escapó de su vivienda en Nordelta y terminó en una laguna, donde estuvo a punto de ahogarse. Afortunadamente, fue rescatado por un vecino y devuelto a la actriz. Sin embargo, ahora una especialista se pronunció sobre el caso.

Durante una entrevista en Mitre Live, la psicóloga canina Marina se refirió a lo ocurrido y apuntó a la responsabilidad de los dueños de mascotas.

La China Suárez y su perra Sakura (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

“Yo no sé cómo terminó ese perro en el agua, si se tomaron los recaudos para que no se escape. Puede ser que la dueña no estaba en la casa, pero lo que sí es claro es que cada tutor es responsable de lo que ocurra con su animal”, sostuvo.

“TENÍA UNA FACIA DE MIEDO”: EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL PERRO DE LA CHINA SUÁREZ

Marina también habló sobre las emociones del perro y lo que se puede ver en la foto que circuló del animal en un bote: “En la imagen que me pasaste veo una facia de miedo. Puede ser que no conocía a las personas que lo rescataron o que le diera temor estar en el bote”.

Por último, la especialista remarcó: “No sé si Sakura estaba en riesgo de vida o podía nadar, pero desde lo legal, es responsabilidad total de su tutor evitar este tipo de situaciones”.