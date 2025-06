Una vez más, Tamara Báez le reclamó a L-Gante que no le pasa el suficiente dinero de manutención para Jamaica, la hija que tienen en común, y ahora el abogado de la influencer, Juan Pablo Merlo, le hizo una contundente advertencia.

La relación entre Tamara y Elián fue siempre conflictiva en lo referente a este punto ya que el cantante no actualiza los montos, que van quedando atrasados por la inflación, y por eso ahora Merlo le tiró un carpetazo en A la tarde.

Fotos: Instagram (@tamibaez222 y @lgante_keloke)

“Se enojan cuando tienen que poner la plata para la nena, ahí se ponen muy molestos. Pero bueno, hay que pagar, Elian. La nena tiene derechos también como lo tenés vos. A vos te va bien, a la nena le tiene que ir bien. Entonces, hay que ir y ponerla”, le dijo Merlo gesticulando con sus manos.

Leé más:

El papá de L-Gante apuntó contra Nicolás Payarola, al abogado del cantante: “No le hace bien a mi hijo”

EL ABOGADO DE TAMARA BÁEZ LE TIRÓ UN FUERTE CARPETAZO A L-GANTE QUE INVOLUCRA A WANDA NARA

Merlo no se quedó ahí, sino que le lanzó un tremendo carpetazo al cantante respecto de la actitud de Tamara durante los 100 días que estuvo detenido tras la renuncia de su abogadoAlejandro Cipolla, cuando ella no solo lo iba a visitar sino que puso los servicios de su letrado a disposición.

“En los momentos difíciles, cuando él estuvo detenido, no se tiene que olvidar que no era Wanda Nara la que lo iba a visitar, era Tamara”, lanzó Merlo, haciendo hincapié en la “lavada de manos” de la mediática, que no intervino en ese momento crucial para Elián.

L-Gante, Tamara Báez y Jamaica (Foto: Instagram).

Así mismo, Merlo le quitó parte de la responsabilidad a L-Gante por los depósitos de dinero. “Nosotros sabemos quién le maneja el dinero (…) y es el representante. La plata a Tamara no se la deposita Elian, sino que se la depositan los representantes”, señaló, aunque recalcó que el cantante “sabe todo” lo que pasa.

Leé más:

Wanda Nara conoció al cantante que le dedicó una canción y no es L-Gante

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.