Luego de que Elián “L-Gante” Valenzuela fuese embargado a raíz del conflicto que mantiene con Tamara Báez por la cuota alimentaria Jamaica, se conoció que el cantante de cumbia le hizo un regalo a la mamá de su hija que podría complicarla.

Juan Etchegoyen, el conductor de “Mitre Live”, se contactó con el abogado de Tamara Báez y fue él quien contó que el cantante le obsequió a su ex pareja “un auto baleado”. “Estaba preocupada por una situación que tiene que ver con un regalo que L-Gante le hizo hace tiempo”, comentó Juan Pablo Merlo.

“Ese regalo se convirtió en un problema. Se trata de un auto”, reveló el letrado quien contó en qué circunstancias el músico le dio este vehículo a la madre de su hija y por qué ahora podría estar en problemas. “Todo lo que hace L-Gante lo hace mal”, aseguró el abogado durante la transmisión.

El BMW X2 de L-Gante

EL REGALO DE L-GANTE QUE PODRÍA COMPLICAR A TAMARA BÁEZ

En diálogo con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”, Juan Pablo Merlo dio detalles de la última conversación que mantuvo con Tamara Báez. “Me dijo que Elián nunca le dio la cédula verde del auto y no le dio el título. Me dijo: lo tengo acá parado y no lo puedo usar. Las personas que Elián tiene al lado no le dicen lo que tiene que hacer", dijo.

“Le diste un problema en vez de un regalo”, disparó el letrado quien reveló que Tamara ”no puede usar el auto porque tiene disparos". “Es un Mercedes Benz. Son cosas graves y esto no está como corresponde, puede tener inconvenientes si sale a la calle con ese vehículo”, agregó el abogado de la influencer.

Fotos: Instagram (@tamibaez222 y @lgante_keloke)

“Te lo sacan si te paran porque no tiene ningun papel. No sé por qué L-Gante no hace las cosas como corresponde. Hace todo mal y eso lo lleva a tener consecuencias. La realidad es que tiene disparos el auto, te das cuenta”, aseguró el abogado.

Por último, Juan Pablo Merlo contó cuál fue su recomendación: “Desconozco como fue la situación de ese disparo. Le regalo un problema, no un auto. Le dije a Tamara que se lo devuelva porque no lo puede usar así”.