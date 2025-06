A pocos días del nacimiento de su hijo, Jimena Barón y Matías Palleiro atraviesa una “crisis” de convivencia. A través de un video que compartió en sus historias de Instagram, la actriz y cantante mostró el motivo de su enojo y criticó a su pareja.

Cuando Jimena Barón decidió mudarse a su actual casa, Matías Palleiro le dijo que no estaba preparado aún para convivir. Sin embargo, al poco tiempo se instaló junto a su novia y no pasó mucho tiempo más hasta que ella quedó embarazada.

Por este motivo, la madre de Morrison tuvo que ponerse manos a la obra y desarmar una parte del living de su casa para convertirlo en una habitación para su bebé en camino. Pero ahora su pareja que queja porque no tiene su propio espacio.

(Foto: Instagram @jmena)

LA INSÓLITA PELEA ENTRE JIMENA BARÓN Y MATÍAS PALLEIRO

Horas atrás, Jimena Barón compartió a través de sus historias de Instagram un video donde se veía a Matías Palleiro teniendo una reunión por videollamada dentro de la habitación de su bebé. Enojada, la actriz hizo su descargo y escribió: “Ojalá el bebé nazca antes de que nos separemos”.

“Yo les juro que dejé el cuarto listo para mostrarles. Venía a eso. Pero no. Y me acaba de preguntar: ‘y yo, ¿dónde tengo la reunión?’“, contó la actriz, haciendo referencia a su pareja. ”No sé, tesoro. Bastante que yo hice de un comedor, un cuarto para un pibe porque vivimos acá porque vos no quisiste vivir conmigo", le respondió ella.

La publicación que hizo Jimena Barón, enojada con Matías Palleiro (Foto: Instagram @jmena)

Al ver que él estaba escuchando, le gritó: “¡Grabame! ¡Grabame! ¡No me importa!“. Luego, siguió con su descargo: ”Y el chico ahora quiere que yo le consiga una oficina... ¡no sé! ¡andá a microcentro, alquilate una oficina! ¡no tengo idea!“. Y le siguió gritando: ”¡Es el cuarto de tu hijo! ¡Dejá el cuarto de tu hijo! ¡No es tu oficina! ¡No se puede! ¡No se puede!“.