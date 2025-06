En medio de la cuenta regresiva para que el amor de Jimena Barón y Matías Palleiro quede coronado con su primer bebé (ella ya tiene a Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo), Yanina Latorre reveló que la actriz y cantante habría pedido canje para el parto y la respuesta de la actriz y cantante no tardó en llegar.

“Según el mensaje que llegó al WhatsApp de nuestro programa, de nuestros fans, nuestros seguidores, la que habría pedido, digo ‘habría’ porque no me consta, canje de todo en la Trinidad, es la señora Jimena Barón”, comenzó diciendo la conductora de Sálvese Quien Pueda.

Fue entonces que Lizardo Ponce, que es muy amigo de Jimena, reaccionó rápidamente: “No es así porque ella ya tiene todo armado desde hace mucho tiempo. Yo, cuando me junté con ella en el baby shower, ya tenía organizada la forma en la que iba a recibir a su hijo”.

Sin embargo, la presentadora mantuvo su postura: “Parece ser que ahora cuando fue a pedir a la Trinidad, por ahí la prepaga de ella le cubría ciertas cosas. No todas las prepagas te cubren todo y hay que pagar diferencias. Pidió canje de todo y la Trinidad le dijo que no”.

Por último, Jimena le hizo llegar un mensaje que leyó el panelista en vivo: “Dice ‘pero, ¿qué clase de estupidez es esta mentira?’”, fue la respuesta de la futura mamá, tajante y sin dejar lugar a la duda.

JIMENA BARÓN POSÓ DESNUDA Y LE DEDICÓ UNA EMOTIVA CARTA A SU HIJO EN CAMINO: “TE ESPERO, BEBÉ”

En medio de la cuenta regresiva para que el amor de Jimena Barón y Matías Palleiro quede coronado con su primer bebé (ella ya tiene a Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo), la actriz y cantante posó desnuda y compartió la foto en sus redes junto a una profunda carta que le dedicó a su hijo en camino.

“Hijo: Hoy se cumple nuestra famosa fecha ‘a término’. A tu hermano, Momo, tuve que escribirle una carta para despedirme de la panza y avisarle que podía nacer cuando quisiera, que yo estaba esperándolo. Hago lo mismo con vos, hijo de mi corazón, por las dudas pienses que no quiero que nazcas, ya que te disfruté tanto, pero tanto, adentro de mí”, comenzó diciendo Jimena, en una publicación que subió a Instagram con una postal de ella, desnuda, y luciendo su panza.

“Quiero que sepas que tenerte en mi panza me hizo sentir la mujer más amada, fuerte y poderosa del planeta Tierra. Que me siento la misma tierra, el agua, y la misma magia que hizo existir el planeta. Que me siento más segura que nunca, me siento luz y me siento sangre. Me siento mar, me siento montañas, me siento todo lo inmenso e impactante. Me siento un animal, siento esa misma calma y esa misma ferocidad. Que ya te conozco hijo, aunque todavía no pueda verte”, agregó.

“Sí, hay algo que me angustia de despedir la panza, pero quiero que sepas que en el fondo es felicidad y que nada me da más ilusión que poder parirte, agarrarte y verte. Ponerte en mi pecho piel con piel. Ver a tu papá mirarte por primera vez. A tu hermano conocerte”, siguió.

Jimena Barón: “Te espero bebé, cuando vos quieras. Quiero darte la vida más linda que puedas tener. A mí ya me estás dando todo. Te amo hijo, nunca vas a saber cuánto. Mamá”.

Y cerró, a flor de piel: “El amor que te espera es desbordante, a veces no me entra en mi propio cuerpo. En mi cabeza, mucho menos. Te espero bebé, cuando vos quieras. Quiero darte la vida más linda que puedas tener. A mí ya me estás dando todo. Te amo hijo, nunca vas a saber cuánto. Mamá”.