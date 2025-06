Tras el lanzamiento del libro de Elizabeth Anne Hanks, hija de Tom Hanks y Samantha Lewes, se dieron a conocer detalles de la difícil niñez que atravesó, la cual estuvo marcada por abandono emocional y violencia familiar. El actor de Hollywood, por su parte, rompió el silencio recientemente y habló sobre el tema.

En el libro “The 10: A Memoir of Family and the Open Road”, la hija del actor aseguró haber experimentado “violencia emocional” y “violencia física” por parte de su madre que se intensificó luego del divorcio de sus padre.

Aunque nunca fue diagnosticada, Elizabeth Anne Hanks sospecha que su madre sufría de trastorno bipolar, con episodios de paranoia y delirio que hicieron que su hogar fuera siempre un lugar muy inestable para vivir.

“The 10: A Memoir of Family and the Open Road”, el libro de E. A. Hanks

QUÉ DIJO TOM HANKS SOBRE LAS DECLARACIONES DE SU HIJA

En una reciente entrevista con el medio Access Hollywood, Tom Hanks habló por primera vez de las denuncias de violencia doméstica que expuso su hija, E. A. Hanks, a quien respaldó tras la publicación del libro y reconocí que fue un acto de valentía.

“No me sorprende que mi hija tuviera la capacidad y la curiosidad de examinar este asunto, sobre el que creo que fue increíblemente honesta. Todos venimos de vidas con altibajos, todos nosotros”, comentó el actor de Hollywood.

Además, aseguró que su hija “es una belleza y siempre lo fue”. “Si tuviste hijos, te das cuenta de quiénes son cuando tienen unas seis semanas”, remarcó. Cabe recordar que ella decidió irse a vivir con su padre a Los Ángeles cuando la situación con su madre llegó a un punto límite.

“En ese momento, mi régimen de custodia prácticamente cambió: ahora vivía en Los Ángeles y visitaba Sacramento los fines de semana y en verano”, recordó la hija del actor. Samantha Lewes, su madre, murió en marzo de 2002.