Días atrás, Yanina Latorre confirmó en “Sálvese quien pueda” (América TV) que Roberto García Moritán, el ex marido de Carolina “Pampita” Ardohain, está nuevamente en pareja. A ocho meses de su divorcio, el político habría apostado nuevamente al amor y estaría saliendo con Priscila Crivocapich.

“Está de novio hace un mes y medio o dos, y ya se muestran. Van a eventos, van juntos a comer a casas de amigos, la vieron en el edificio de él, los vecinos los ven todo el tiempo”, aseguró la conductora que dio más detalles sobre el historial amoroso de la nueva conquista del político.

“Tuvo su primer marido, que era un empresario, se llama Leandro y era uno de los directivos de Multitalent. Después se separó de él. Estuvo de novia con el Rifle Varela y con el político, Martín Menem”, agregó en su programa Yanina Latorre quien confirmó sin dudar esta nueva pareja.

QUÉ DIJO PRISCILA CRIVOCAPICH SOBRE MORITÁN

Ante los fuertes rumores de romance entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, Juan Etchegoyen decidió contactarse con la periodista de Telefe y no dudó en preguntarle directamente por esta supuesta relación.

“Ustedes saben que en los últimos días se la vinculó a una periodista de Telefe llamada Priscila Crivocapich con Roberto García Moritán y el fin de semana intenté hablar con ella”, comenzó diciendo el conductor de “Mitre Live”.

“Recibí respuesta de Priscila. En un primer momento cuando la contacté me preguntó cómo andaba y luego le hice la picante pregunta sobre el ex de Pampita”, relató el periodista mientras mostraba la conversación privada de Instagram.

“Me clavó el visto cuando le pregunté por Moritán, lo cual genera más confirmación de romance para mí porque sino la tiras afuera y decís que no pasa nada”, añadió Juan Etchegoyen. “Para mí está todo clarísimo”, afirmo.

Juan Etchegoyen mostró la conversación que mantuvo con Priscila Crivocapich (Captura: YouTube)

“Ser periodista y no responderle a un colega es raro pero la entiendo a Priscila que no quiera decir nada. A mí me dicen que esto tiene unos meses y que va todo súper bien. En cualquier momento los agarran en la vía pública juntos”, cerró.