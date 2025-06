La semanada pasada, Yanina Latorre puso en la agenda mediática el nombre de Priscila Crivocapich, a quien presentó como la nueva novia de Roberto García Moritán.

Con información en su poder, la conductora de Sálvese quien pueda contó que recibió tremendas versiones sobre la modelo y periodista, y se indignó en vivo por cómo se maneja Priscila con los medios.

“Tiene prensa”, dijo Yanina, en referencia a Loli, la persona que acuerda las notas de la nueva novia del exmarido de Pampita.

EL DATO SOBRE LA NUEVA NOVIA DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN QUE INDIGNÓ A YANINA LATORRE

“Tiene una asistente. Loli. ¿De qué se esconde (Priscila)? Me han mandado barbaridades de ella. Dicen que es maltratadora de productores, chorra de trabajos. Acá en América no la quiere nadie, porque trabajó en el noticiero. Todos me escribieron barbaridades de ella”, expuso Latorre.

En ese marco, Majo Martino le mostró un mensaje a Yanina de una persona que criticó duro a la modelo y periodista. “Se mueve por detrás de todo el mundo”, leyó en voz alta la conductora, sin revelar la fuente. Acto seguido, le dio un palazo a García Moritán: “Por ahí es parecida a Moritán, por eso se llevan bien”.

Y agregó, picante: “Yo no puedo creer lo de esta Loli, que es un aparato, tampoco estamos hablando con Susana Giménez”.

