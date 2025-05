Priscila Crivocapich, según anunció Yanina Latorre en su programa de América, es la nueva novia de Roberto García Moritán, empresario y ex esposo de Pampita Ardohain.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, el interés por conocer más sobre esta bella neuquina de 42 años no para de crecer.

Priscila Crivocapich. Foto: Instagram @priscilacrivo

De modelo a periodista deportiva: la transformación de Priscila Crivocapich

Priscila nació en Neuquén y a los 18 años se mudó a Buenos Aires. Fue modelo de Pancho Dotto y de muy joven vivió en distintas ciudades de Europa y también en Nueva York.

Priscila Crivocapich, hace dos semanas, en la presentación del Mundial de Clubes. Por: MOVILPRESS

Actualmente, es periodista deportiva en Telefe aunque continúa perteneciendo a la agencia de modelos Multitalent.

Vida personal: amor, escándalos y decisiones valientes

A pesar de su bajo perfil, Priscila protagonizó algunos titulares por su vida sentimental. En 2018 acusó a su ex pareja, el basquetbolista Selem Safar, de una deuda económica, aunque luego se aclaró que se trataba de un préstamo parcialmente devuelto.

También fue relacionada con el ilusionista Criss Angel, ex de Belinda, a quien habría conocido durante una visita del mago a Buenos Aires. Años después fue vinculada al periodista El Rifle Varela.

Criss Angel y Priscila Crivocapich en 2017. El mago hacía 2 semanas que se había separado de la cantante Belinda. Foto: Grosby Group

Qué decía Priscila Crivocapich sobre Moritán y Pampita

En una entrevista con Gente, en 2023, Priscila elogió la relación entre Pampita y Roberto García Moritán, señalándola como un modelo de amor mutuo y consciente.

“Mirá a Pampita. Ella lo pidió (a Moritán), dice que lo pidió. Un poco que lo manifestó, tendría que pedirle la receta de cómo lo hizo”, dijo Priscila a la periodista Karina Noriega.

Pampita, Roberto García Moritán y Ana en Punta del Este (Imagen: RS Fotos).

“(Pampita y Roberto) Tienen un amor divino y súper sano, y no todo el mundo es valiente para querer vivir eso. Además, ella misma ha contado todas las relaciones en las que no se le dio. Es algo que llega”, agregó.

Durante el reportaje, Priscila fue más allá sobre Pampita y Moritán: “Creo que además de la confianza que se tienen, eligieron amarse (...) En ellos ves un amor re lindo. Me conmueve que sea mutuo. Él sabe que tiene un mujerón al lado y la valora, la ve y la cuida como una mujer. Y lo mismo de ella para con él”.

Por qué Priscila Crivocapich congeló óvulos

“Yo tengo tres hermanas casadas y con hijos. A esta edad me imaginaba igual. Todavía no se me dio una pareja para formar algo lindo”, confesó.

Fue esa búsqueda de libertad y previsión lo que la llevó a congelar óvulos. “Fue una decisión muy personal. Es un proceso invasivo, pero lo hice para no arrepentirme más adelante. Hoy me da calma saber que tengo esa posibilidad”, expresó.