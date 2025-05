Luego de que en LAM revelaran que Fernanda Iglesias se separó de su novio, la panelista de Puro Show contó en el programa de las mañanas de eltrece el motivo de la sorpresiva ruptura.

“Estoy bien, estuvimos 9 meses y se terminó, no pasó nada, pero evidentemente no nos entendíamos en algunas cosas, como que nos dejamos de hablar y se diluyó. Me la hizo bastante fácil, le agradezco mucho”, confesó.

Javier y Fernanda Iglesias. (Foto: Movilpress)

Luego, la periodista dio más detalles: “Algunas cosas no me gustaban y no sabía bien cómo decirselas. Yo quería ‘gorilear’ y no podía (risas) pero no fue exactamente por política, ya es definitivo, él es un amor, siempre fue re bueno conmigo, pero llegó hasta ahí, ya está”.

LOS REQUISITOS QUE PIDE FERNANDA IGLESIAS EN UN HOMBRE TRAS SU SEPARACIÓN

Fernanda Iglesias dijo en vivo qué tiene que tener un hombre para enarmorarla: “Que pueda gorilear tranquila, que tenga un poco de plata. Me gustan los hombres de los medios, productores, periodistas, camarógrafos”.

Fernanda Iglesias en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Actores no, pero Adrián Suar está primero en la lista, locutores podrían ser también, no quiero que sean más grandes que yo, hasta 52 años y mínimo de 48, no me gustan los pelados, que tenga hijos porque yo ya hijos no voy a tener, que viva en CABA”, enumeró la panelista.

