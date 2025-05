Lía Salgado, pionera del talk show argentino, fue una de las figuras más influyentes de los años 90 con programas como Hablemos con Lía y Sin vueltas. Con un estilo directo y sin filtros, supo marcar un antes y un después en la televisión local.

Sin embargo, con el correr del tiempo se alejó de los medios, enfrentó duros problemas personales y se mantuvo en el anonimato por más de dos décadas.

Hoy, Lía vuelve a ser noticia: anunció su regreso a la televisión y lo hace con un enfoque muy distinto al que la hizo famosa. En diálogo con el programa Se terminó la joda (Splendid AM 990), reveló: “Estoy armando un programa que va a salir en el canal Somos, sobre salud mental y bienestar en general”. La idea surgió tras una profunda experiencia personal: una larga batalla contra la depresión.

Así está hoy Lía Salgado. Crédito: Instagram

“Estos últimos años estuve con depresión, una enfermedad muy difícil de curar. Me curé, pero uno pasa por muchas cosas para lograrlo. A veces terminás haciendo muchas macanas cuando no querés y con quien no debés, porque tu cabeza no está bien”, contó con crudeza.

LÍA SALGADO VÍCTIMA DE MALA PRAXIS

Lía Salgado también fue víctima de mala praxis médica, lo que afectó su movilidad y complicó aún más su situación. A pesar de todo, hoy se muestra fortalecida: “Pasé por lo peor y estoy viva. Ahora puedo contar mi historia y ayudar a otros”.

Así está hoy Lía Salgado. Crédito: Instagram

En su visita a DDM (América TV), dio más detalles de su recuperación: “Estoy terminando de arrastrar algunas cosas... como la mala praxis en las piernas, tratando de rehabilitarme bien. Y con la depresión sigo en terapia, pero me dieron el alta”.

Con su retorno a la pantalla, Lía no busca el espectáculo: quiere abrir un espacio de contención y reflexión sobre temas que suelen quedar en silencio. “La gente vive con estrés, ansiedad, preocupaciones… Hay mucho por hablar con todas las generaciones”, dijo.