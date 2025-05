Eugenia “la China” Suárez disfruta a pleno su noviazgo con Mauro Icardi, pero mientras su romance crece, también aumentan las críticas que recibe en redes sociales.

En las últimas horas, su nombre se volvió tendencia en X (ex Twitter) por una publicación viral que la dejó en el ojo de la tormenta.

Una usuaria compartió un post comparando el antes y después de la cara de la actriz, lo que generó una catarata de comentarios sobre posibles retoques estéticos.

En la publicación, la internauta rescató frases similares que la China usó en distintas ocasiones para defenderse de escándalos mediáticos, como aquel que protagonizó junto a Pampita, y las comparó con un post reciente desde Turquía, donde actualmente vive junto a Icardi.

“Lo único diferente es el bótox y el (ácido) hialurónico”, escribió la usuaria, dando pie a una ola de críticas en redes.

Las críticas por el supuesto cambio en el rostro de la China Suárez

Las imágenes difundidas generaron todo tipo de reacciones. Algunos usuarios de X aseguraron que la actriz habría perdido expresividad facial.

“Perdió las expresiones de la cara”, dijo una internauta. “Está tiesa, no es la misma”, afirmó otra. “Miren el entrecejo, por Dios”, agregaron en los comentarios.

Foto: captura x/mariptik

Las fotos, que contrastan su apariencia actual con la de años anteriores, reforzaron las sospechas de quienes aseguran que la China Suárez se aplicó bótox y rellenos faciales, aunque ella ha negado estas versiones.

¿La China Suárez se hizo retoques estéticos?

En reiteradas ocasiones, la protagonista de Casi Ángeles negó haberse sometido a procedimientos estéticos.

A comienzos de este año, la actriz publicó un video en TikTok en el que desmintió haberse puesto bótox:

“Nunca me puse bótox. Nunca, nunca, nunca”, afirmó con énfasis.

Además, explicó que necesita mantener la movilidad en su rostro por su trabajo como actriz. Sin embargo, no descartó hacerlo en el futuro:

“Quizás en unos años, si me molesta algo, me ponga. Pero por ahora, no me pinché la cara. Lo máximo que me hice fue luz pulsada”.

Foto: Instagram de China Suárez.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

También aclaró que no se retocó los labios, asegurando que su volumen es natural. Incluso, una amiga que aparecía en el video la respaldó:

“No tiene bótox y no tiene nada en la boca”, dijo.

Qué cirugías estéticas se hizo la China Suárez

En cuanto a intervenciones quirúrgicas, la China solo reconoció una operación estética: el aumento de mamas.

“Sí, me operé las tetas”, confesó sin vueltas en el mismo video, donde también admitió que durante su adolescencia tuvo inseguridades con su cuerpo.