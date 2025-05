Este fin de semana trascendió que el conductor Diego Moranzoni se desvinculó de Crónica TV en medio de una escandalosa denuncia de la vidente Griselda Franco, que lo acusa de haberle extraído 250 mil pesos de una colecta que se hizo en favor suyo y ella explicó cómo se dieron los hechos.

Durante el fin de semana Diego Moranzoni se defendió de esta seria acusación en los medios, pero este lunes MBA (La TV pública) obtuvo una exclusiva con la mujer que volvió a recalcar que el conductor no es su amigo, sino “un conocido”.

Asimismo, la mujer negó que Moranzoni le haya conseguido “medicación de por vida” para el ELA. “Me consiguió una caja de Riluzol con un muchacho que también tiene ELA, un frasco del alimento que nosotros necesitamos para poder procesar la comida y los líquidos”, detalló.

Griselda contó que la colecta que organizó Morazoni fue el domingo 30 de marzo y recaudó 1.200.000 pesos. “Yo no pude ver el monto final porque salimos del aire y Diego se llevó mi teléfono a su camarín. Yo pensé que me lo iba a dar en el momento”, dijo Griselda, y explicó que fue su hijo quién se dio cuenta de la situación.

“El dinero fue devuelto recién el miércoles pasado”, dijo Griselda, que contó que usó sus habilidades de periodismo, carrera que estudia en Crónica, para rastrear los fondos. “El dinero terminó destinado en un colega”, contó.

La vidente contó que la colecta que hizo Moranzoni ni siquiera alcanzaba para pagar el remedio, que sale arriba de 1.450.000 pesos y que es mentira que el periodista le pidió prestado el dinero que transfirió desde su teléfono.

“Yo le mandé el audio que él presentó y en ningún momento dice que yo le estoy prestando el dinero”, agregó. “A él le tengo que agradecer que me consiguió la caja del remedio, que de ninguna manera es de por vida”, agregó Griselda.

“La gente de Crónica lo obligó a devolverme el dinero, y me devolvió 230, o sea que faltaron 20 mil pesos”, señaló la mujer, que contó que no denunció a Moranzoni ante la Justicia. “Si yo no inicié acciones legales es porque no puedo creer lo que hizo”, explicó.

