Luego del escándalo que se desató el último fin de semana tras conocerse la salida de Diego Moranzoni de la conducción de su ciclo de Crónica TV, en medio de acusaciones por haberse quedado con dinero de una colecta solidaria, el presentador rompió el silencio.

“Hubo una persona que dijo algo que es una gran mentira. Chicos, esto lo voy a probar en tres segundos. Ni siquiera lo hice yo. Acá, por un lado, hay una mujer que es amiga mía, muy amiga (Griselda), que no sé por qué mintió y después hay una campaña que puede ser política, no sé”, comenzó diciendo el periodista en una nota que dio a Puro Show.

“Yo no me quedé con un peso de nadie. Jamás lo haría. No sé por qué me están haciendo esto. En realidad, sí lo sé, son las reglas del juego. No voy a accionar contra nadie. A la persona que dice eso, le conseguí la medicación de por vida. Está todo muy claro”, agregó, después de que saliera a la luz que se habría quedado con 250 mil pesos.

“Por lo pronto me generó un problema en el vínculo con Crónica. Me sorprendió la decisión del canal, pero todo bien, el canal me chupa un huevo. Ellos seguirán con su vida, yo con la mía. ¿Podrían haberme bancado? Sí. O no. Yo tomé una decisión. Pero después no hay nada más raro. Nadie en este país, en los 50 millones de tipos que hay en este país, puede decir que yo le toqué un peso. Todo lo que se dice es una gran mentira”, siguió.

Y cerró, tajante: “Una gran mentira que, en definitiva, lo que hace es perjudicar. Esto a mí me genera un daño económico grande porque me quedé sin laburo en un momento donde la cuestión está brava. Yo no soy millonario, ni mucho menos. Punto y aparte. Hoy hago mi programa de streaming, sigo con mi vida y punto. Y la gente que me consume hace 20 años, sabe perfectamente que no me quedé con un peso. Todo lo demás es una operación”.

Diego Moranzoni decidió romper el silencio y desmintió públicamente los rumores de estafa que comenzaron a circular en los últimos días. El conductor llamó a Infama (América TV) y explicó que su desvinculación del canal respondió a un conflicto personal que terminó escalando.

El conductor explicó que, en ese contexto de confianza, le pidió a su amiga Griselda un préstamo de 250 mil pesos. “Ella sabe muy bien que no fue una estafa. Tengo todos los mensajes de su agradecimiento, de su cariño”, afirmó, y desmintió haber manejado sumas millonarias de dinero como se sugirió en redes

“Quince millones, dicen. ¡Ojalá! Hice trescientos solidarios, eso es todo”, ironizó, y contó que Griselda se presentó en el canal, acompañada de una abogada, y que esto motivó una reunión con los directivos de Crónica TV. “Ella no me miraba, no dijo nada. Yo le pedí que contara la verdad, porque me estaban haciendo quedar mal”, expresó.