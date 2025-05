En una extensa entrevista con “Sola en los Bares”, el programa que conduce Karim González todos los jueves a las 15 por Conexión Abierta, Silvia Pérez compartió anécdotas inéditas sobre su carrera, su vínculo con Alberto Olmedo y cómo fue rescatada por el capocómico cuando estuvo a punto de ser excluida de una temporada teatral.

“Fui cancelada en una de las temporadas de teatro y Olmedo me salvó. No me querían”, confesó la actriz.

La ex “Chica Olmedo” relató que, sin previo aviso, su nombre había quedado fuera del elenco para una temporada de verano, hasta que Olmedo se enteró y tomó cartas en el asunto.

El gesto de Alberto Olmedo con Silvia Pérez

Silvia Pérez. Foto: Silvia Pérez (Facebook)

“Estábamos grabando un sketch con Tato Bores como invitado. Olmedo no sabía que me habían dejado afuera y, cuando se enteró, paró todo y fue al control a hablar con Hugo Sofovich. Le dijo: ‘Yo necesito que vaya ella’. Me sentí tan privilegiada...”.

Silvia recordó ese gesto como uno de los más importantes en su carrera: “A lo largo del tiempo comprendí que fue la persona que más confió en mí. Trabajar con él fue la escuela de teatro más importante que tuve”.

Además, reflexionó sobre su identidad artística: “Siempre voy a ser una ‘Chica Olmedo’. Un psicólogo me lo dijo y está muy bien. Si teniendo casi 70 años lo sigo siendo, mejor”.

El presente de Silvia Pérez con Arnaldo André

Arnaldo André y Silvia Pérez en No me olvides. Foto: prensa Por: IRISH SUAREZ

Además, Pérez destacó su presente actoral en la obra “No me olvides”, donde interpreta a Beba junto a Arnaldo André, todos los domingos a las 18:15 hs en el Teatro Picadilly.

También destacó la manera distinta en que el público más joven la percibe hoy: “La gente joven no me asocia tanto con lo que fui. Para ellos soy lo que hago ahora, y eso también está bien”.

Finalmente, Silvia compartió una reflexión emotiva sobre la presencia simbólica de Olmedo en su vida: “A veces tengo como una pequeña sensación de que me está mirando con orgullo. Como si me dijera: ‘¿Viste? Yo te lo dije’. Él fue el primero en validarme como actriz y como persona”.

📹 Mirá la entrevista completa a Silvia Pérez