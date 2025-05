Puro Show entrevistó a Daniela Celis tras su separación de Thiago Medina y sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron sobre la posibilidad de volver con Thiago Medina.

“Estoy bien, mi relación con Thiago no era tóxica, con él estamos enamorados, creo que el amor no se termina de un día para el otro y además tenemos dos hijas”, dijo la ex Gran Hermano.

“Tu cuñada dice que se están tomando un tiempo y que en cualquier momento van a volver”, le comentó el cronista y fue entonces cuando expresó: “La verdad es que no lo voy a saber, se lo dejo al tiempo, no podemos estar peleados porque somos padres de dos niñas”.

Daniela Celis habló de su separación de Thiago Medina (Foto: captura de eltrece).

“¿Te molestan las especulaciones? Se dijo mucho que vos lo dejabas tirado con el tema económico", indagó una movilera de Intrusos y ella remarcó: “Me molestan, se dice muchas cosas, no es más de lo que ya dijimos hasta ahora, quizas más adelante hablemos juntos pero por ahora es todo eso nomas”.

LA SEPARACIÓN DE DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA: CÓMO LA LLEVAN

Daniela Celis contó cómo llevan la separación de Thiago Medina en cuanto a organización de vivienda con sus hijas. “¿Cómo llevan la separación de vivienda?" , le consultaron y ella contestó tajante: “Bien, bastante bien”.

“Él dijo que va a tu casa para verlas, porque él se alquiló otro departamento, ¿se lleva a las nenas, cómo arreglaron esa parte?”, repreguntaron y Daniela remarcó: “No lo vamos a contar todavía, las nenas están mejor que nunca”.

“Es mejor criarlas en un ambiente donde hay amor verdadero, como son las cosas en realidad, las decisiones que tomamos son también por ellas”, analizó la exparticipante de Gran Hermano a Puro Show.

DANIELA CELIS RESPONDIÓ SI ESTÁ ABIERTA AL AMOR

Daniela Celis respondió en el programa matutino de eltrece si está abierta al amor tras su separación de Thiago Medina. “Recién hablaban de buscar un chongo para pasar el invierno, ¿es tu caso también?”, le conultaron.

Directa, Daniela dejó en claro cuál es su prioridad en este momento: “No, yo no tengo ni tiempo, ni ganas, ni fuerzas, ni nada para eso en este momento, quiero sanar mi cabeza, mi alma y mi mente y después lo veremos”.

