Luego de que Evelyn Von Brocke decidiera dar un paso al costado de Mujeres Argentinas, el programa que conduce María Belén Ludueña por eltrece, la conductora le dio la bienvenida a la nueva integrante del equipo: Viviana Semienchuk.

“La nueva compañera se anima a venir y a ocupar esa silla, y hay mucha expectativa. La gente pregunta ‘¿quién es la nueva integrante?’. Ella es del interior, chaqueña, y le veo un perfil tranquilo. Es todoterreno. Es una bomba y divina”, adelantó la presentadora.

“Es una grosa total. Desde Chaco a Mujeres Argentinas sin escala. ¡Bienvenida Viviana Semienchuk!”, agregó, ante el aplauso unánime de quienes serán sus compañeras a partir de este lunes.

“¡Muchas gracias! Es un placer estar acá. Me hicieron esperar, ¿eh? Ya la expectativa la tenía más yo que ustedes. Me parece genial la onda que hay entre ustedes. Vos, que sos la conductora, manejás de una manera súper generosa el programa, y las chicas me parecieron espectaculares”, cerró Viviana, muy contenta con este nuevo proyecto.

ASÍ ARRANCÓ MUJERES ARGENTINAS, CON MARÍA BELÉN LUDUEÑA Y UN GRAN EQUIPO: “ESTOY MUY FELIZ DE ACOMPAÑARLOS”

En medio de la emoción y felicidad, María Belén Ludueña debutó con Mujeres Argentinas, el nuevo magazine que estará todos los días, a partir de las 9, por la pantalla de eltrece.

La conductora presnetó a su equipo, integrado por: Virginia Gallardo, Liliana Franco, Evelyn Von Broke, Amalia Guiñazú, Mariana Gallego y Valentina Salezzi y se mostró muy emocionada por este nuevo proyecto.

“¡Muy buenos días! Bienvenidos a Mujeres Argentinas. Estoy muy feliz de poder acompañarlos durante todas las mañanas en eltrece y con este gran equipo. Mirá estas referentes. Virginia, Lili, Evelyn, Amalia. La tenemos también a la doctora y amiga Mariana Gallego”, comenzó diciendo María Belén.

“A ver, vos en tu casa querés saber qué va a pasar en Mujeres Argentinas. Acá, te vas a informar de todo lo que está pasando. Vamos a tener todos los últimos momentos, móviles en vivo. Pero, además, estas mujeres te van a contar ese chisme que te querés enterar en tu casa”, agregó.

Y cerró, muy entusiasmada: “Y mirá, haceme un plano especial acá. Porque este estudio es grande. Valentina te va a contar todas las recetas fáciles y económicas para una mujer moderna, para vos que estás en casa, que sos como yo, que tal vez no sabés qué cocinar. Esto es Mujeres Argentinas”.