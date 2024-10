En medio de la emoción que la invadió en su último programa de Poco correctos, el programa que conducen Chino Leunis y Pollo Álvarez por eltrece, María Belén Ludueña no pudo evitar quebrar en llanto al despedirse de sus compañeros.

“Éstas son lágrimas de alegría, obvio. Pero bueno, soy así. Es horrible, siempre lloro. Lo que ven es lo que soy, siempre lloro. Seguro que mi mamá también debe estar llorando en mi casa porque somos todos así. Simplemente les quiero agradecer, son un equipo de la p… madre no es fácil encontrar tan buenos equipos”, comenzó diciendo Belén, muy movilizada.

“De todos y cada uno me llevó algo muy especial. Gracias a la gran producción que tenemos, a los técnicos, a todos los camarógrafos, a los sonidistas porque sin ellos no podríamos salir al aire, make up y a las autoridades del canal que me dieron la oportunidad de trabajar y me dan la posibilidad de hacer lo que tanto me gusta y lo que me apasiona. Gracias a Adrián Suar, Pablo Codevilla y a Coco Fernández que fue el que me trajo, así que se lo quiero agradecer a él”, agregó.

Y cerró, en medio de las dulces palabras que le dedican sus compañeros: “Calculo que nos vamos a seguir viendo porque me encanta lo que hago, me apasiona lo que estoy haciendo y quiero seguir creciendo. Uno cuando labura por lo que quiere, las oportunidades llegan. Me da un poco de pena terminar porque la paso bomba acá. Es un ‘hasta luego’”.

En septiembre de 2023, los medios hicieron foco en la presencia de Matías, hermano de Leo Messi, y su mamá a Leda Bergonzi (44), y Belén Ludueña de Poco correctos viajó a Rosario a vivir una experiencia que la hizo quebrarse mientras la relataba frente a cámara.

Leda recibió hace nueve años los carismas de la liberación y la sanación por parte de la Iglesia Católica, ya que muchos de los fieles que la visitan fueron curados mediante la imposición de manos.

“Me conmovió mucho. Yo soy muy creyente, soy católica, esto atraviesa todas las religiones”.

Belén contó cómo fue el viaje que hizo a Rosario junto a la producción del programa, con quienes vivió “algo muy especial”: “Más de diez mil personas juntaron en el ex predio de la Sociedad Rural, éstas son imágenes que fuimos registrando”, relató.

“Me conmovió mucho. Yo soy muy creyente, soy católica, esto atraviesa todas las religiones”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “Escuché testimonios de gente que decía que tenía enfermedades muy complicadas, con diagnósticos irreversibles, y que de pronto los análisis les empezaron a dar bien. Esto es toda una cuestión de fe, es lo que nosotros vivimos”