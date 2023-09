Además de deleitar a todo el equipo de Poco correctos, el programa que conducen el Pollo Álvarez y Chino Leunis, Ángela Leiva habló de su presente sentimental de la mano de Gabriel Mikelovich.

Alertados por la presencia de Gabriel, quien toca las congas en la banda de la cantante, el panel del programa del eltrece quiso saber más sobre el comienzo de esta historia de amor: “Está muy fuerte mi novio”, comenzó diciendo Ángela. Y agregó, sincera: “Yo di el primer paso. Lo que pasa es que no estamos para perder el tiempo”.

“Así fue. Un día fuimos a tomar algo en grupo y se dio. Entró a la banda en plena pandemia con el barbijo y un día se lo sacó y dije ‘qué interesante’”, cerró Leiva, quien cruzó varias miraditas cómplices con su pareja.

ÁNGELA LEIVA HABLÓ DE LA BEBA QUE TUVO SU NOVIO CON UNA EXNOVIA

En un gran momento laboral y sentimental, Ángela Leiva dio una nota con Socios del Espectáculo donde tuvo una divertida reacción por el rumor de embarazo con su novio Gabriel Mikelovich y contó que su pareja acaba de ser padre con una expareja.

La cantante estalló de risa ante la versión de que estaba en la dulce espera y la desmintió, pero sí habló de la beba que tuvo su novio, quien es su músico: “Mi novio acaba de ser papá con su ex”, había dicho la artista en agosto del año pasado. Y cerró: “Una bebé hermosa. Todavía no la conocí, pero yo no estoy”, contó.