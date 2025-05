Gran Hermano se enojó con Luz Tito por reclamar objetos faltantes y le dio un fuerte sermón en el confesionario.

¿El motivo? La participante expuso haber sufrido robos porque le faltaron algunos productos, cuando le armó la valija a su novio, Alberto (Pestañas).

Molesto por la falsa acusación, el Big llamó al confesionario y le puso los puntos con dureza: “El hurto lo cometiste vos”.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

LUZ ASEGURÓ HABER SUFRIDO ROBOS Y TERMINÓ ENFUERENCIENDO A GRAN HERMANO

Luz: -¿Me devolvieron por el box las dos cremitas que le habían sacado al Pestañas?

GH: -Sí.

Luz: -¿Y la botella de DGO? Porque yo también se la di para que se la lleve y no está en la valija.

GH: -Yo solo abro las valijas cuando ustedes me lo autorizan para ingresarles algo. ¿Necesitás la valija para buscarla?

Luz: -Sí.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

Una vez con la valija de Pestañas en su poder, Luz la revisó y se quejó por algunos faltantes: “No está mi botella”.

Desde la cama de enfrente, Sandra le retrucó: “¿Se puede sacar la botellita de acá?”. Y Luz le hizo el gesto de que se calle.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

GRAN HERMANO LLAMÓ A LUZ AL CONFESIONARIO Y LA RETÓ CON TODO

“Te llamo porque anoche reclamaste que te faltan algunos productos. Quiero informarte que cuando nos autorizaste a abrir la valija de tu novio encontramos varios productos que pertenecían a la casa, es decir, son de todos. Esos productos no deberían haber entrado a la valija”, le dijo Gran Hermano a Luz.

Con un tono de voz ruda, el Big continuó con el duro regaño: “Hay cosas que no tendrían que haber estado en la valija y vos entraste al confesionario a hacer reclamos. No entiendo cómo me preguntaste dónde están tus cosas cuando vos misma las dejaste en la valija de Alberto”.

“Rechazo tu acusación. El hurto lo cometiste vos”, concluyó Gran Hermano, ante una Luz avergonzada.