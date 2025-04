Wanda Nara fue sorprendida por el notero de LAM al consultarle sobre la nueva mini serie de la China Suárez con Pablo Echarri, Camaleón, y una vez más dio que hablar con su reacción.

“¿Viste la serie de Echarri con la China?”, le preguntó el Santiago Riva Roy a la conductora, quien expresó: “¡¿Eh?! No, no me hagas hablar, no vi nada, estuve reunida, estoy trabajando todo el día”.

Wanda Nara habló en LAM (Foto: captura de América).

Cabe recordar que la ficción de la actriz con el marido de Nancy Dupláa se estrenó el último 16 de abril y Mauro Icardi la acompañó en la presentación de la misma, luego de que volviera a vincularse con sus hijas por resolución de la Justicia.

MAURO ICARDI HABRÍA DENUNCIADO A WANDA NARA POR EXPONER A SUS HIJAS EN UNA UNIVERSIDAD

Mauro Icardi denunció a Wanda Nara y a su abogado, Nicolás Payarola por incumplimiento de las resoluciones judiciales, alegando que el letrado habría expuesto el caso de la mediática en una clase en la Universidad Nacional del Litoral.

En X se viralizó el expediente donde el defensor de menores expresó: "Tal conducta se caracteriza por la violación e incumplimiento de las resoluciones judiciales, de las normas procesales y de fondo y muchas de ellas de rango constitucional”.

“Como así también en contra de toda norma y conducta ética profesional. El mencionado accionar fue sancionado durante la tramitación de esta causa y sin embargo se insiste en la misma conducta antijurídica”, se lee en la causa.

La nueva denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara (Foto: captura de X/@alina_cambon).

Hacia el final, manifestan: “Los principios de buena fe y lealtad procesal fueron ultrajados en forma sistemática con un desprecio manifiesto a la ley y el procedimiento judicial, más aún cuando en los mismos se encuentran comprometidos las personas menores de edad, dentro de un proceso de familia”.

En esta exposición, Icardi reclamaría a la Justicia un accionar urgente contra su expareja y su representante legal por exponer información del expediente en el que hay información de sus hijas. Algo que habría estado prohibido hacer en cualquier ámbito fuera de la Justicia.

