Pampito reveló en Puro Show que Nancy Pazos se negó a dar notas a su programa y se mostró indignado al contar el escandaloso motivo que la llevó a tomar esa decisión.

“Nancy dijo que no le da notas a este programa porque dice que yo soy muy ‘gorila’, ¿cuál sería el problema?”, dijo el conductor de la emisión matutina de eltrece.

Por su parte, Fernada Iglesias cuestionó dura la actitud de su colega: “Eso es discriminación, porque si fuera al revés harían un quilombo terrible, es súper discriminatorio Nancy”.

Pampito en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Nuestro notero le fue a hacer una nota y ella le dijo ‘no, a este programa no porque Pampito esta muy gorila’, me pareció espantoso”, detalló el conductor irritado con la panelista y Matías Vazquez agregó: “¡Qué tiene que ver Nancy, podemos pensar diferente, sos una periodista que habla con todo el mundo".

Matías Vázquez en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

ASEGURAN QUE NANCY PAZOS AMENAZÓ CON RENUNCIAR A LA BARBAROSSA POR LA INCORPORACIÓN DE MARIANA BREY

Fernanda Iglesias contó en el programa matutino de eltrece que Nancy Pazos habría amenazado con renunciar tras enterarse de la incorporación de Mariana Brey a A la Barbarossa.

“Ella dijo ‘si viene Mariana yo me voy, salvo que me paguen más’, o sea, su dignidad tiene precio, porque ella decía que a Mariana la puso Milei. Ella se quedó pero no le pagaron más, se quedó por la misma plata”, contó la panelista de Puro Show.

