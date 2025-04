A un año y ocho meses de separarse de Martín Bisio (40), tras ocho años de amor, Marcela Tauro (60) contó los verdaderos motivos de la ruptura y reveló si actualmente está en pareja.

“Estoy sola, no volvimos más. Nos separamos hace bastante”, le dijo la panelista de Intrusos y nueva conductora de Infama a Yanina Latorre en Sálvese quien pueda.

“¿Se terminó el amor?”, le repreguntó Latorre. Y Tauro respondió: “Sí, qué se yo. Estábamos en distintas etapas de la vida”.

“Cuando yo me separé, al otro día murió mamá y retomamos el vínculo. Hubo mucho amor. Pero después de un tiempo, terminamos cortando. Hoy no tengo trato. Yo termino bien con mis ex. Estamos en otras etapas”, argumentó Marcela.

POR QUÉ SE SEPARÓ MARCELA TAURO DE MARTIN BISIO TRAS OCHO AÑOS DE AMOR

Ahondando en los motivos del quiebre, Ximena Capristo le consultó: “¿Las distancias los alejó?”.

“No, no. Eso yo lo recomiendo... Estuvimos ocho años juntos, pero actualmente estoy sola”, dijo la periodista, en alusión a que su ex era de Rosario.

Consultada por la diferencia de edad con Martín, Tauro explicó que casi siempre tuvo romances con hombre mayores, pero que no le fue bien: “Siempre estuve con hombres más grandes y me fue mal. Me han cagado mucho”.

