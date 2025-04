Amalia Granata habló con Puro Show sobre su pasado con Robbie Williams, con quien tuvo un romance “sin sexo”, según confesó ella misma en el programa de streaming de Ángel de Brito; en el ida y vuelta con el programa de eltrece, Pampito lanzó una frase con humor y sin filtros a la diputada.

"Fue visita sin sexo... ¡Nunca lo conté! Él medio que se hizo el mimoso y yo no quería porque en ese momento tenía un novio. No daba y estaba mi amiga abajo", había dicho la expanelista en Bondi.

Es por esto que el conductor le dijo a Amalia entre risas: “Te hubiese encantado que Robbie Williams te la ponga...”.

Acto seguido, Granata reveló que la contactaron desde la producción de la ficción de la vida del músico.

“No chicos, hace poquito me llamaron por la película de Robbie Williams, para que la promocione y vaya a la Avant Premiere, no lo hice porque me querían pagar 2,50... mi amor, ese romance no vale eso, no me pagaba ni la maquilladora con lo que me querían dar”, cerró.

AMALIA GRANATA OPINÓ SOBRE EL POSTEO DE LUCIANA SALAZAR EN CONTRA DE MARTÍN REDRADO

En el ida y vuelta con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Amalia Granata opinó sobre el posteo de Luciana Salazar en contra de Martín Redrado. “Ella subió en sus redes una foto de él con la menor y puso miserable y violento”, le comentó el cronista.

A lo que la diputada expresó: “Después la chica se lo va a reclamar el día de mañana. Exponerla así a la niña me parece que no le suma. Pero bueno, cada uno hace lo que cree que es correcto. Para mí los que acá la pasan mal son los chicos y ella debería pensar en su hija, no en ella. Hay que dejar el ego y dejar de mirarse el ombligo para mirar a ese niño que vos decidiste traer al mundo”.

