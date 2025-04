Luego de la picante reacción de Tamara Báez por el festejo del cumpleaños de L-Gante con Wanda Nara, la prensa la fue a buscar y ella no quiso hablar públicamente.

Acto seguido, lanzó una firme reflexión a través de sus stories de Instagram, admitiendo que siente que quedó mal con la prensa pero reivindicando su decisión de no tener nada que ver con los medios.

Tamara apuntó contra la prensa. Foto: IG | tamibaez222

“Tamara siempre fue más de expresarse en redes sociales en cuanto a sus enojos”, comentó Pochi de Gossipeame, al pie del descargo de la mamá de Jamaica, su hija con el cantante de cumbia.

EL FIRME MENSAJE DE TAMARA BÁEZ TRAS SU PICANTE CRUCE CON LA PRENSA.

Tamara Báez lanzó un firme mensaje tras no haber querido hablar con la prensa en la vía pública.

“Tal vez, quedé mal con los periodistas de recién, sé que es su trabajo pero no quiero salir en ningún programa. Tampoco me parece correcto que vengan al colegio de mi hija y que no me dejen cerrar la puerta de mi auto para poder irme, ya que muchas veces me invitaron y no me interesa ir a ningún programa”, sentenció.