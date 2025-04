Durante su último mano a mano con Pedro Rosemblat en su streaming, Lali Espósito sorprendió a su novio, el conductor del programa, al hablar de Mejor que vos, su último tema.

Es importante remarcar que en la letra de la canción no solo le dedica su amor a su actual pareja, sino que parece liquidar a un ex, a quien no nombra pero describe a medida que avanza la canción.

Lali Espósito cantó este tema en vivo en el Quilmes Rock, el festival que tuvo lugar este fin de semana, en pleno show de Miranda!, con quienes compuso el tema, y reflotó la polémica en torno a la dedicatoria del mismo.

Lali Espósito habló con Pedro Rosemblat de su última canción. Foto IG | pedrorosemblat

“Esta canción, Mejor que vos, la hice con Ale Sergi, fui a su estudio y salió en 10 minutos, lo que pasa cuando trabajás con un compositor así, que sacó un temazo porque es un gran hacedor de estribillos... Infalible”, expresó antes de hablar a fondo del tema en sí.

¿LALI ESPÓSITO APUNTÓ CONTRA UN EX EN SU CANCIÓN MEJOR QUE VOS?

Lali Espósito sorprendió al revelarle a su novio, Pedro Rosemblat, que el tema nació inspirándose en él, ¿y en una mala experiencia con un ex?

“Hacete un poco cargo de la letra, también. Mi amor, ahora encontré a uno mucho mejor que vos... Siempre lo hace con ganas... O sea, no es todo autorreferencial pero uno se inspira en la vida. Esta canción es muy literal. Me inspiró el amor”, sentenció, pícara.

Lali Espósito habló con Pedro Rosemblat de su última canción. Foto IG | lali

QUÉ DICE LA LETRA DE MEJOR QUE VOS, EL TEMA QUE LALI ESPÓSITO LE DEDICÓ A PEDRO ROSEMBLAT COMPARÁNDOLO CON UN EX

Porque ahora encontré a uno mucho mejor que vos

Que no me deja sola en la cama

Que no me hace vivir ningún drama

Me quiere y siempre lo hace con ganas

Resulta que ahora estoy mucho mejor

Y ya no miro las fotos

Otra desilusión, un corazón roto

Y ya no voy a buscarte

Porque, con vos, ni loca vuelvo a quemarme

Recuerdo que cuando me fui

Decías que me iba a arrepentir

Pero enseguida me olvidé de ti

Mírame bien, ya renací

Porque ahora encontré a uno mucho mejor que vos

Que no me deja sola en la cama

Que no me hace vivir ningún drama

Me quiere y siempre lo hace con ganas

Resulta que ahora estoy mucho mejor

Él es sexy y atrevido

Me lo da cuando lo pido

Hace que nunca me vaya

Porque a él sí le da la talla

(Y no) me exige nada

(No) me dice rara

(No) no me reclama

(No, no, no, no)

Recuerdo que cuando me fui

Decías que me iba a arrepentir

Pero, enseguida, me olvidé de ti

Mírame bien, ya renací

Porque ahora encontré a uno mucho mejor que vos

Que no me deja sola en la cama

Que no me hace vivir ningún drama

Me quiere y siempre lo hace con ganas

Resulta que había uno mucho mejor que vos

Que entiende y que respeta mi espacio

Que no se pasa el día en el gimnasio

Sus ojos me desnudan despacio

Resulta que ahora estoy mucho mejor

Que vos

Mejor que vos

Como vos

Mejor que vos