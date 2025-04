La desvinculación de Rodrigo Cascón, histórico cocinero de La Peña de Morfi, del programa de cocina que se emite por Telefe, llamó muchísimo la atención.

El chef admitió que no esperaba la desvinculación y se mostró muy preocupado en diálogo con Intrusos. “Fue muy de golpe, no lo sabía de entrada, siempre arreglamos a último momento, cuando arranca el año, y estaba esperando, por el presupuesto y, de golpe, un mes antes de que se supiera que el programa iba a salir, me enteré de que yo no iba a estar”, expresó.

Rodrigo se quedó afuera de La peña de Morfi. Foto: Intrusos

“No sé bien por qué (me desvincularon), más allá de una cuestión de presupuesto y de que hay tiempo para todo, tal vez ya pasó mi tiempo ahí...”, siguió el cocinero, que dice no entender por qué lo echaron.

Matías Vázquez en Puro Show afirmó que la desvinculación de Rodrigo Cascón de La Peña de Morfi tiene que ver con su perfil sexy.

Al canal no le habría gustado que se sumara a una plataforma para adultos donde Rodrigo comercializaría imágenes de alto voltaje.

“Telefe está haciendo una limpieza y él no va con ese perfil”.

“Podemos decirle al cocinero que, hoy por hoy, la señal no lo quiere. Él ya no está en el canal. Telefe está haciendo una limpieza y él no va con ese perfil. La productora quería retenerlo, pero el canal no. Rodrigo ofreció cobrar menos para quedarse, pero el canal igual dijo que no”, sentenció el conductor.