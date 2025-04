Camila Lattanzio se convirtió en noticia luego de la preocupación que despertaron las fotos que publicó la cuenta de Instagram @elejercitodelam donde se ve el auto de la exparticipante de Gran Hermano destrozado después del choque que sufrió en el kilómetro 46 de Panamericana.

“Cami Lattanzio volcó con su auto. Se resistió al test de alcoholemia. Se desmayó 2 veces y se aceraron al lugar su madre y su hermana”, informaron desde la red social donde difundieron fotos y videos del estado de angustia de la joven y del vehículo en el que iba a bordo.

“En el auto se encontraba un vaso que contenía vodka”, agregó el posteo del que se hicieron eco varios medios y despertó la atención de muchos usuarios. Y cerró: “Del auto la sacaron dos personas. Venía de un after”.

Foto: Instagram (@elejercitodelam)

FURIOSO DESCARGO DE CAMILA LATTANZIO, A CASI UN AÑO DE HABER SALIDO DE GRAN HERMANO

A casi un año de haber salido de Gran Hermano, el reality que la hizo famosa, Camila Lattanzio sorprendió al recurrir a las redes para compartir su tremendo enojo con la producción del programa de Telefe.

“Digan que quiero cámara, lo que sea. Espere un año para que la producción se comporte bien conmigo y lo único que hizo fue bajarme un montón de trabajo y no poder seguir como todos lo hicieron. Quede entre las 5 y ni siquiera me dieron el lugar para estar en la noche de los ex. Ya me tiene cansada todo lo que les venden”, comenzó diciendo Camila en X (antes Twitter), en febrero de 2024.

“Acá, por si no me creen”, agregó, mostrando capturas de las conversaciones que utilizó como pruebas para su denuncia. Y continuó: “¡Acá, cuando estaba a punto de entrar al reallity! Todo iba bien hasta que me preguntaron si tenía contrato con Kuarzo, a lo que me decían que iban a hablar”.

“Faltaba dos semanas para entrar y ya me habían pedido todo: pasaporte, fecha de inicio, DNI, entre otras cosas. Mágicamente no entré”, cerró Camila, con un emoji de una manito saludando y de una carita escondida entre las nubes.