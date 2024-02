A casi un año de haber salido de Gran Hermano, el reality que la hizo famosa, Camila Lattanzio sorprendió al recurrir a las redes para compartir su tremendo enojo con la producción del programa de Telefe.

“Digan que quiero cámara, lo que sea. Espere un año para que la producción se comporte bien conmigo y lo único que hizo fue bajarme un montón de trabajo y no poder seguir como todos lo hicieron. Quede entre las 5 y ni siquiera me dieron el lugar para estar en la noche de los ex. Ya me tiene cansada todo lo que les venden”, comenzó diciendo Camila en Twitter.

“Acá, por si no me creen”, agregó, mostrando capturas de las conversaciones que utilizó como pruebas para su denuncia. Y continuó: “¡Acá, cuando estaba a punto de entrar al reallity! Todo iba bien hasta que me preguntaron si tenía contrato con Kuarzo, a lo que me decían que iban a hablar”.

“Faltaba dos semanas para entrar y ya me habían pedido todo: pasaporte, fecha de inicio, DNI, entre otras cosas. Mágicamente no entré”, cerró Camila, con un emoji de una manito saludando y de una carita escondida entre las nubes.

CAMILA LATTANZIO DENUNCIÓ QUE INTENTARON SECUESTRARLA

Camila Lattanzio se salvó de una situación límite y lo contó a través de las redes sociales, tras pegarse un susto tremendo al viajar en un auto que pidió a través de una aplicación, del cual escapó al tirarse al asfalto en movimiento.

“Hace un rato pasé la situación más fea de mi vida”, contó en Instagram Stories. Y agregó: “Recién caigo de la situación, pero me intentaron secuestrar”.

“Tengo un viaje de Ituzaingó a Palermo todos los días. Me tomé un Uber para ir al canal, el conductor se desvió del viaje y no me dejaba salir. Tengan cuidado y siempre estén atentos. Yo por suerte estoy pilla siempre, pero en una de esas puede salir mal”, cerró, muy asustada.